Ultime Notizie Roma del 13-12-2020 ore 20 | 10

(Di domenica 13 dicembre 2020)dailynews radiogiornale domenica 13 dicembre Buonasera dalla redazione alla microfono Giuliano Ferrara vaccini in apertura perché il commissario Domenico Arcuri assicura che si sta lavorando senza sosta perché si inizia a metà gennaio i primi ad essere vaccinati saranno gli operatori sanitari E chi è nel le somministrazioni nei 1500 gazebo a forma di fiori come il simbolo della campagna sparsi in tutta Italia da oggi in Basilicata Calabria Lombardia e Piemonte saranno zone Gialle l’Abruzzo torna arancione mentre ed esperti continuano a raccomandare ovunque prudenza grazie al passaggio di zona Coldiretti spiega che riaprono 94000 tra bar e ristoranti supereremo la tempesta e ne usciremo migliori a dirlo il premier Giuseppe Conte nel fare gli auguri al corriere delle mezzogiorno mentre la tensione nella maggioranza non si placa noi a differenza di altri dice Luigi ...