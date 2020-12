Serie C, girone C: la Ternana continua a volare, il Bari inciampa sulla Vibonese. La classifica aggiornata (Di domenica 13 dicembre 2020) Quindicesima giornata del campionato di Serie C (girone C).Il Palermo supera agilmente la Casertana grazie alle reti messe a segno da Rauti nel primo tempo e da Lucca nella ripresa. Nelle altre tre gare del primo pomeriggio il Catanzaro archivia la pratica Bisceglie con un 3-1 a domicilio, pareggio senza reti tra Cavese e Virtus Francavilla. Vince il Catania in casa della Viterbese: al gol del vantaggio laziale firmato da Bezzicchieri, rispondono Pecorino a 10 minuti dalla fine e Sarao su rigore al 94'. Le gare delle 17,30 confermano la solita Ternana che non ha intenzione di fermarsi, 2-1 in casa dell'Avellino e primo posto fortificato grazie anche al pari interno del Bari contro la Vibonese. Vittoria esterna conquistata dal Foggia che ha la meglio del Monopoli (2-3), parità (1-1) nel match tra Turris ... Leggi su mediagol (Di domenica 13 dicembre 2020) Quindicesima giornata del campionato diC (C).Il Palermo supera agilmente la Casertana grazie alle reti messe a segno da Rauti nel primo tempo e da Lucca nella ripresa. Nelle altre tre gare del primo pomeriggio il Catanzaro archivia la pratica Bisceglie con un 3-1 a domicilio, pareggio senza reti tra Cavese e Virtus Francavilla. Vince il Catania in casa della Viterbese: al gol del vantaggio laziale firmato da Bezzicchieri, rispondono Pecorino a 10 minuti dalla fine e Sarao su rigore al 94'. Le gare delle 17,30 confermano la solitache non ha intenzione di fermarsi, 2-1 in casa dell'Avellino e primo posto fortificato grazie anche al pari interno delcontro la. Vittoria esterna conquistata dal Foggia che ha la meglio del Monopoli (2-3), parità (1-1) nel match tra Turris ...

