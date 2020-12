Roma. ‘So’ tornato, Fratellì’: 1727 Wrldstar torna a casa. Era tutta una finta? (Di domenica 13 dicembre 2020) torna a casa, Lassie! Anzi no, Fratellì! Ed è tornato veramente a casa Algero Corretini, l’ influencer in arte 1727 Wrldstar, ormai famoso come ‘Fratellì‘ dopo aver preso un muretto e aver rovinato la sua auto nuova. Un video pubblicato sui social e diventato presto virale, una ‘bravata’ che non è di certo passata inosservata. Leggi anche: Roma. Da ‘ho preso il muro Fratellì’ a ‘portavoce del quartiere’ scelto da Federica Angeli: la polemica monta sui social E 1727 Wrldstar torna protagonista. Il giovane aveva fatto perdere le sue tracce qualche giorno fa, tant’è che mercoledì scorso la sua fidanzata aveva fatto un appello accorato alla trasmissione Chi l’ha visto. La denuncia di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 13 dicembre 2020), Lassie! Anzi no, Fratellì! Ed èveramente aAlgero Corretini, l’ influencer in arte, ormai famoso come ‘Fratellì‘ dopo aver preso un muretto e aver rovinato la sua auto nuova. Un video pubblicato sui social e diventato presto virale, una ‘bravata’ che non è di certo passata inosservata. Leggi anche:. Da ‘ho preso il muroa ‘portavoce del quartiere’ scelto da Federica Angeli: la polemica monta sui social Eprotagonista. Il giovane aveva fatto perdere le sue tracce qualche giorno fa, tant’è che mercoledì scorso la sua fidanzata aveva fatto un appello accorato alla trasmissione Chi l’ha visto. La denuncia di ...

CorriereCitta : Roma. ‘So’ tornato, Fratellì’: 1727 Wrldstar torna a casa. Era tutta una finta? - Centropie : @AlexAtipup @Alfred7811 @RiccardoValoti @CarloCalenda Lo so come funziona, stavo contestando il fatto che fosse lo… - Aurorasmile13 : @cremaalcaffe Pubblico. Stando a Roma poi fanno davvero schifo. Tutti ammassati si sta. Però sinceramente a vedere… - FernwehLouarms : diciamo che nonostante sia uscita un anno fa fine line è stata più la mia estate, vedere harry in italia, a roma...… - elisabe33314234 : @luigidimaio Siete dei traditori, su come li spenderete non lo so so soltanto che noi italiani non vedremo una lira… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ‘So’ SNAI – Europa League: fiducia al Napoli Bomber in quota, comanda Mertens Fortune Italia