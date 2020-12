Recovery: Sassoli, 'cabina regia per coordinamento che aiuti macchina pubblica' (2) (Di domenica 13 dicembre 2020) (Adnkronos) - "Nel rapporto tra Italia e Commissione europea, il rapporto sarà col governo perché è responsabile dei piani, delle rendicontazioni, della spesa, dei tempi intermedi perché questi soldi non arriveranno tutti insieme. Quindi il riferimento è il governo", precisa Sassoli. L'Italia ha 209 miliardi, "un'enormità di risorse" e il problema "è far funzionare insieme ad esempio le amministrazioni pubbliche. Si parla di digitalizzazioni ma significa tante cose - sanità, il mondo produttivo o della scuola - e significa far lavorare insieme tanti amministrazioni e tanti ministeri, come fai se non hai una regia. Io sento che le indicazioni date da Conte possono essere contestate, migliorate, però certamente servirà un coordinamento che aiuti la macchina pubblica", aggiunge. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) (Adnkronos) - "Nel rapporto tra Italia e Commissione europea, il rapporto sarà col governo perché è responsabile dei piani, delle rendicontazioni, della spesa, dei tempi intermedi perché questi soldi non arriveranno tutti insieme. Quindi il riferimento è il governo", precisa. L'Italia ha 209 miliardi, "un'enormità di risorse" e il problema "è far funzionare insieme ad esempio le amministrazioni pubbliche. Si parla di digitalizzazioni ma significa tante cose - sanità, il mondo produttivo o della scuola - e significa far lavorare insieme tanti amministrazioni e tanti ministeri, come fai se non hai una. Io sento che le indicazioni date da Conte possono essere contestate, migliorate, però certamente servirà unchela", aggiunge. ...

TV7Benevento : Recovery: Sassoli, 'cabina regia per coordinamento che aiuti macchina pubblica' (2)... - martinoloiacono : **FLASH -RECOVERY: SASSOLI, 'CABINA REGIA PER COORDINAMENTO CHE AIUTI MACCHINA PUBBLICA'- FLASH** = Il Quirinale chiama, Sassoli risponde. - francpassarelli : #Mezzorainpiu il giornalista sassoli oltre a riempirsi la bocca di miliardi avrebbe il dovere di dirci anche quanti… - VirgilioZanni : @Gianni695 @Corriere Invece di spargere scemenze ricordare che con il Recovery Fund Conte non c’entra nulla, chi ha… - Angela23763271 : RT @alebarbano: La cancellazione del debito sarebbe la morte del Recovery plan e, subito dopo, la morte dell’euro. Qualcuno lo spieghi a Sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Sassoli Sassoli: "Buon risultato su Recovery Fund e Stato di diritto" Adnkronos Recovery: Sassoli, 'cabina regia per coordinamento che aiuti macchina pubblica' (2) (Adnkronos) - "Nel rapporto tra Italia e Commissione europea, il rapporto sarà col governo perché è responsabile dei piani, delle rendicontazioni, della spesa, dei tempi intermedi perché questi soldi ... Recovery Fund: Sassoli, soldi in sé non sono sufficienti, spenderli bene sarà “sforzo titanico” La profondità della crisi rischia di marginalizzare quei Paesi che si trovano impreparati ad affrontarla e i soldi in sé del Recoveri ... (Adnkronos) - "Nel rapporto tra Italia e Commissione europea, il rapporto sarà col governo perché è responsabile dei piani, delle rendicontazioni, della spesa, dei tempi intermedi perché questi soldi ...La profondità della crisi rischia di marginalizzare quei Paesi che si trovano impreparati ad affrontarla e i soldi in sé del Recoveri ...