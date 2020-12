Milan-Parma in tv e streaming: dove vederla (Di domenica 13 dicembre 2020) I rossoneri di Pioli ospitano i ducali di Liverani nel posticipo domenicale dell’11ª giornata di Serie A: dove vedere Milan-Parma L’11ª giornata di Serie A si chiude con il posticipo domenicale serale fra il Milan capolista di Stefano Pioli e il Parma di Fabio Liverani. I rossoneri guidano la classifica con 26 punti, e con una vittoria si riporterebbero a +5 dall’Inter, i gialloblù si trovano in 15ª posizione a quota 10. Milan-Parma: la partita si giocherà domenica 13 dicembre 2020 alle ore 20.45 nello scenario dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano. La gara sarà arbitrata dal signor Francesco Fourneau della sezione di Roma 1. Il posticipo domenicale Milan-Parma sarà trasmesso in tv in diretta e in esclusiva da ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 dicembre 2020) I rossoneri di Pioli ospitano i ducali di Liverani nel posticipo domenicale dell’11ª giornata di Serie A:vedereL’11ª giornata di Serie A si chiude con il posticipo domenicale serale fra ilcapolista di Stefano Pioli e ildi Fabio Liverani. I rossoneri guidano la classifica con 26 punti, e con una vittoria si riporterebbero a +5 dall’Inter, i gialloblù si trovano in 15ª posizione a quota 10.: la partita si giocherà domenica 13 dicembre 2020 alle ore 20.45 nello scenario dello Stadio Giuseppe Meazza dio. La gara sarà arbitrata dal signor Francesco Fourneau della sezione di Roma 1. Il posticipo domenicalesarà trasmesso in tv in diretta e in esclusiva da ...

AntoVitiello : #Leao oggi allenamento personalizzato e ultima parte in gruppo con la squadra. #Bennacer e #Ibrahimovic ancora indi… - AntoVitiello : Ancora allenamento personalizzato per #Ibrahimovic, difficile il recupero per il #Parma. Allenamento in gruppo invece per #Bennacer #Milan - gab72boa : RT @MilanNewsit: Milan-Parma, Ibrahimovic presente allo stadio per seguire i compagni - Pinettagobba83 : In Milan Parma l'arbitro è scivolato negli spogliatoi.. rigore per il Milan! - sportli26181512 : Blomqvist a MilanTv: 'Ho bellissimi ricordi del Milan. Ibrahimovic è un campione straordinario': Intervenuto ai mic… -