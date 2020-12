“Massima disponibilità ad aggregare un fronte ampio, non sarò candidato” (Di domenica 13 dicembre 2020) di Davide Gatto “Nel Movimento ci vuole una partecipazione popolare. Per Salerno 2021 massima disponibilità per aggregare un ampio fronte”. A parlare così l’onorevole Andrea Cioffi, senatore del Movimento 5 Stelle impegnato nelle prossime elezioni amministrative. Con Provenza e Tofalo, infatti, le scorse settimane ha presentato i nomi e le tre liste che accompagneranno il Movimento 5 Stelle in occasione della prossima tornata elettorale a Salerno. Andrea Cioffi, noto in città anche per aver Sfidato De Luca nel 2011 con una lista del Movimento 5 Stelle, è occupato in un faticoso percorso di ristrutturazione interna del movimento che ha contribuito a fondare. Oltre agli Stati Generali, prenderà parte agli “Stati Generali tematici” il prossimo Weekend, occupandosi di dossier importantissimi per il Paese. Il parlamentare ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 13 dicembre 2020) di Davide Gatto “Nel Movimento ci vuole una partecipazione popolare. Per Salerno 2021 massimaperun”. A parlare così l’onorevole Andrea Cioffi, senatore del Movimento 5 Stelle impegnato nelle prossime elezioni amministrative. Con Provenza e Tofalo, infatti, le scorse settimane ha presentato i nomi e le tre liste che accompagneranno il Movimento 5 Stelle in occasione della prossima tornata elettorale a Salerno. Andrea Cioffi, noto in città anche per aver Sfidato De Luca nel 2011 con una lista del Movimento 5 Stelle, è occupato in un faticoso percorso di ristrutturazione interna del movimento che ha contribuito a fondare. Oltre agli Stati Generali, prenderà parte agli “Stati Generali tematici” il prossimo Weekend, occupandosi di dossier importantissimi per il Paese. Il parlamentare ...

