Le 16 Belle persone di Fabio Balocco con le loro vite dedicate a un sentiero di ideali e passioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 dicembre 2020) Sono sedici e incarnano valori, aspirazioni, ambizioni. Fratutti diversi, hanno in comune un unico aspetto: ciò che rappresentano per chi li persegue. Il nuovo libro di, racconta di. Attraverso dialoghi con amici storici e recenti che hanno dedicato lavita a unspecifico, senza mai smettere di percorrerlo. I poveri, la musica e la scrittura, la terra, il verde, l’ambientalismo, le acque libere, il cinema, gli animali, la bicicletta, i perdenti, l’impegno sociale, la canoa, i libri, la montagna, il cibo, l’estinzione. Temi specifici e spinta propulsiva per ledi chi, fra domande e risposte, nel libro si racconta. C’è il rispetto per la natura, declinato in diversi risvolti: ...