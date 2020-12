Inter, Marotta: «Delusione per la Champions ma è iniziato il ciclo di Conte» (Di domenica 13 dicembre 2020) Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato prima della gara contro il Cagliari. Ecco le parole del dirigente Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato prima della gara contro il Cagliari. Le sue parole a DAZN. INCONTRO CON Conte – «Quello è un momento di consuetudine, ritrovarsi tra di noi ad Appiano Gentile. Si è analizzato il momento nell’ottica positiva di una giusta autocritica ma con una visione ottimistica». GESTOINE DI ERIKSEN – «Sono competenze dell’allenatore. Lui fa parte della nostra rosa, è a disposizione. E’ giusto che l’allenatore valuti se schierarlo o meno. Oggi gioca infatti». STAGIONE POSITIVA SOLO CON LO SCUDETTO – «No, questo è un ciclo che è iniziato lo scorso anno. Dico che tutto è migliorabile, c’è amarezza ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Beppe, amministratore delegato dell’, ha parlato prima della gara contro il Cagliari. Ecco le parole del dirigente Beppe, amministratore delegato dell’, ha parlato prima della gara contro il Cagliari. Le sue parole a DAZN. INCONTRO CON– «Quello è un momento di consuetudine, ritrovarsi tra di noi ad Appiano Gentile. Si è analizzato il momento nell’ottica positiva di una giusta autocritica ma con una visione ottimistica». GESTOINE DI ERIKSEN – «Sono competenze dell’allenatore. Lui fa parte della nostra rosa, è a disposizione. E’ giusto che l’allenatore valuti se schierarlo o meno. Oggi gioca infatti». STAGIONE POSITIVA SOLO CON LO SCUDETTO – «No, questo è unche èlo scorso anno. Dico che tutto è migliorabile, c’è amarezza ...

