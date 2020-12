Giraffa infuriata rincorre i visitatori della riserva di Masai Mara durante un safari – VIDEO

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 13 dicembre 2020) Quella diè unanaturale da 320 chilometri quadrati situato nella parte sudoccidentale del Kenya. Si tratta una delle più importanti fonti di reddito per il Kenya – che ottiene dall’ingresso all’internofaunistica un importante introito. Laè nota per l’eccezionale per la celebre Grande migrazione di gnu e zebre che ha luogo in aprile-maggio e per l’importante presenza faunistica, con la presenza dei Big Five – i cinque grandi animalisavana africana: leone, leopardo, rinoceronte, elefante africano, bufalo africano. Sono presenti soprattutto grandi branchi di leoni ma ilha “fatto notizia” per il comportamento aggressivo di unache – ...