Demet Ozdemir: chi è il suo ex fidanzato Seckin? (Di domenica 13 dicembre 2020) Demet Ozdemir è una notissima attrice turca che per anni è stata fidanzata con Serckin Ozdemir. Scopriamo qualcosa in più su Seckin Ozdemir.Seckin Ozdemir è l’ex fidanzato di Demet Ozdemir, con la quale ha avuto una lunga relazione che è nata proprio sul set cinematografico. I due, tuttavia, portano lo stesso cognome ed in molti per questo motivo si stanno chiedendo se sono in un certo qual modo parenti, magari alla lontana. Ma la risposta è assolutamente negativa, è solo una casualità che i due attori portino lo stesso cognome. Il noto attore, che attualmente vediamo impegnato sul set cinematografico di “Due Sorelle”, è tuttavia molto geloso. Pare infatti che la loro storia sia giunta al capolinea mentre ... Leggi su giornal (Di domenica 13 dicembre 2020)è una notissima attrice turca che per anni è stata fidanzata con Serckin. Scopriamo qualcosa in più suè l’exdi, con la quale ha avuto una lunga relazione che è nata proprio sul set cinematografico. I due, tuttavia, portano lo stesso cognome ed in molti per questo motivo si stanno chiedendo se sono in un certo qual modo parenti, magari alla lontana. Ma la risposta è assolutamente negativa, è solo una casualità che i due attori portino lo stesso cognome. Il noto attore, che attualmente vediamo impegnato sul set cinematografico di “Due Sorelle”, è tuttavia molto geloso. Pare infatti che la loro storia sia giunta al capolinea mentre ...

zazoomblog : Demet Ozdemir: finisce a letto con Can Yaman – Scopri cosa succede - #Demet #Ozdemir: #finisce #letto - FantiClaudia : Votiamo tutti la nostra principessa meravigliosa #ÖzgeGürel ?? - cervetta_rosa : Buonanotte così Con Can Yaman e Demet Ozdemir le più belli Ali Del Sogno CAN E DEMET OZDEMIR..... POLLIN SONO ALLER… - 3Mastri : #demetözdemir VOTIAMO TUTTI I GIORNI PER LA MIGLIORE ATTRICE DI SERIE TURCHE DEL 2020!!!!!! VOTIAMO PER DEMET OZDEM… - AlovaZina : RT @Tiziana38957444: Questo tweet è rivolto alle persone che fanno polemiche sui miei post. Qui su Twitter sto per passatempo e divertirmi.… -