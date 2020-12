Covid, trasportato 56enne in biocontenimento con C-130J dell’Aeronautica (Di domenica 13 dicembre 2020) ROMA – Ieri sera un uomo di 56 anni, affetto da COVID-19, a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni, è stato trasportato urgentemente dall’ospedale “S. Pio da Pietrelcina” di Vasto al “Mater Domini” di Catanzaro a bordo di un C-130J della 46^ Brigata Aerea dell’Aeronautica Militare. Cosi’ in una nota stampa l’Aeronautica militare. Il trasporto e’ stato richiesto dalla Prefettura di Chieti ed e’ stato gestito dal Comando delle Operazioni Aeree di Poggio Renatico (FE), che- continua il comunicato- ha assegnato il task operativo ad un C-130J della 46^ Brigata Aerea, uno dei velivoli che la Forza Armata mantiene in stato di prontezza per esigenze di supporto alla collettività. Il paziente, in biocontenimento all’interno di una speciale barella isolante ed assistito costantemente da una equipe medica dell’ospedale di provenienza, è stato imbarcato insieme all’ambulanza che lo trasportava a bordo del velivolo militare presso l’aeroporto di Pescara. Da qui il velivolo e’ decollato alle ore 20:50 circa alla volta di Lamezia Terme, dove è atterrato dopo circa un’ora di volo, consentendo al paziente di essere celermente trasferito presso la struttura di destinazione. L’IMPEGNO DELLE FORZE ARMANTE NELL’EMERGENZA COVID Leggi su dire (Di domenica 13 dicembre 2020) ROMA – Ieri sera un uomo di 56 anni, affetto da COVID-19, a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni, è stato trasportato urgentemente dall’ospedale “S. Pio da Pietrelcina” di Vasto al “Mater Domini” di Catanzaro a bordo di un C-130J della 46^ Brigata Aerea dell’Aeronautica Militare. Cosi’ in una nota stampa l’Aeronautica militare. Il trasporto e’ stato richiesto dalla Prefettura di Chieti ed e’ stato gestito dal Comando delle Operazioni Aeree di Poggio Renatico (FE), che- continua il comunicato- ha assegnato il task operativo ad un C-130J della 46^ Brigata Aerea, uno dei velivoli che la Forza Armata mantiene in stato di prontezza per esigenze di supporto alla collettività. Il paziente, in biocontenimento all’interno di una speciale barella isolante ed assistito costantemente da una equipe medica dell’ospedale di provenienza, è stato imbarcato insieme all’ambulanza che lo trasportava a bordo del velivolo militare presso l’aeroporto di Pescara. Da qui il velivolo e’ decollato alle ore 20:50 circa alla volta di Lamezia Terme, dove è atterrato dopo circa un’ora di volo, consentendo al paziente di essere celermente trasferito presso la struttura di destinazione. L’IMPEGNO DELLE FORZE ARMANTE NELL’EMERGENZA COVID

