Conte: “Barella sta diventando un top player. Piano B? La mia era una battuta” (Di domenica 13 dicembre 2020) Antonio Conte ha parlato anche di Barella ai microfoni di DAZN dopo la rimonta sul campo del Cagliari:“Nicolò è un calciatore molto giovane che sicuramente ha qualità importante, ha bisogno volte di auto disciplinarsi perchè ha tanta energia e per strafare commette piccole ingenuità. Parliamo di un calciatore che era a Cagliari due anni fa, sta crescendo in maniera importante, questi sono prospetti di top player e quello che dobbiamo fare è lavorarci e fargli alzare il livello e farli diventare giocatori che a fine carriera hanno lasciato il segno, e lo lasci se vinci, non se partecipi”. Ha cambiato la fisionomia di squadra: è questo il Piano B?“La mia era una battuta. Il Piano B consiste nel cercare con le sostituzioni di cambiarla, le sostituzioni sono il Piano B. Vanno fatte per essere più offensivi ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 13 dicembre 2020) Antonioha parlato anche di Barella ai microfoni di DAZN dopo la rimonta sul campo del Cagliari:“Nicolò è un calciatore molto giovane che sicuramente ha qualità importante, ha bisogno volte di auto disciplinarsi perchè ha tanta energia e per strafare commette piccole ingenuità. Parliamo di un calciatore che era a Cagliari due anni fa, sta crescendo in maniera importante, questi sono prospetti di tope quello che dobbiamo fare è lavorarci e fargli alzare il livello e farli diventare giocatori che a fine carriera hanno lasciato il segno, e lo lasci se vinci, non se partecipi”. Ha cambiato la fisionomia di squadra: è questo ilB?“La mia era una battuta. IlB consiste nel cercare con le sostituzioni di cambiarla, le sostituzioni sono ilB. Vanno fatte per essere più offensivi ...

elbauscia : RT @marifcinter: Conte: 'Barella è molto giovane e ha qualità importanti. Deve autodisciplinarsi,ha tanta energia, a volte tende a strafare… - TuttoMercatoWeb : Conte esalta Barella: 'Prospetto di top player, voglio aiutarlo a lasciare il segno in carriera' - Dalla_SerieA : Cagliari-Inter 1-3: Conte si riscatta, un super Cragno non basta - - iAM_Boudoir : @AlfredoPedulla Ahahaha barella top player!! Il piano b di conte è il 3-5-2 (o il 5-5-5) - MatteDj23 : La mezzala perfetta per antonio conte da affiancare a brozovic e barella nel 352 ha un solo nome: gaetano castrovilli. arrivederci. -

Ultime Notizie dalla rete : Conte “Barella Serie A, Inter-Milan: quote, pronostico e probabili formazioni Forza Napoli