Clienti in regola, ma multa per le sedute troppo vicine, parla il direttore del Contarena 'Farò ricorso'

Tre giorni di chiusura forzata e oltre 400 euro di multa. E' quanto si è visto infliggere Ubaldo Leone, direttore dello storico locale Contarena in pieno centro cittadino. La querrelle nasce nella ...

