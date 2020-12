Cagliari-Inter, dove vederla. Eriksen titolare (Di domenica 13 dicembre 2020) Il riscatto nerazzurro riparte dal danese. Conte: «Tanti godono, ma non ci distruggeranno» Cagliari-Inter, dove vederla Cagliari-Inter, dove vederla Cagliari-Inter, dove vederla – Dopo l’amara eliminazione da ogni competizione europea e la visita del Napoli a San Siro di mercoledì prossimo, l’Inter deve affrontare un’insidiosa trasferta contro il Cagliari di Eusebio Di Francesco. Nell’ottica del turnover, Antonio Conte ancora una volta vuole motivare i suoi attraverso le parole in conferenza stampa, che rimarcano ancora come nonostante la delusione per come sia andata la Champions League, la squadra è pronta a rialzarsi e a riprendere la corsa allo ... Leggi su ck12 (Di domenica 13 dicembre 2020) Il riscatto nerazzurro riparte dal danese. Conte: «Tanti godono, ma non ci distruggeranno»– Dopo l’amara eliminazione da ogni competizione europea e la visita del Napoli a San Siro di mercoledì prossimo, l’deve affrontare un’insidiosa trasferta contro ildi Eusebio Di Francesco. Nell’ottica del turnover, Antonio Conte ancora una volta vuole motivare i suoi attraverso le parole in conferenza stampa, che rimarcano ancora come nonostante la delusione per come sia andata la Champions League, la squadra è pronta a rialzarsi e a riprendere la corsa allo ...

Inter : ????? | ALLENAMENTO Nerazzurri in campo in vista di #CagliariInter ?? Tutte le foto qui ?? - DiMarzio : #SerieA, le possibili scelte di #Conte in vista di #CagliariInter - ZZiliani : Ora che, dopo il gol per fuorigioco attivo giustamente annullato in Borussia-Inter, far finta di niente non è più p… - maxibold68 : RT @Inter: ?? | CAGLIARI Eccoci alla Sardegna Arena ????? #CagliariInter ?? #FORZAINTER ???? - Giovanni1962RM : RT @Inter: ?? | CAGLIARI Eccoci alla Sardegna Arena ????? #CagliariInter ?? #FORZAINTER ???? -