Cagliari-Inter diretta e streaming, dove vedere il match oggi (Di domenica 13 dicembre 2020) Cagliari-Inter si gioca quest'oggi domenica 13 dicembre 2020 alle 12.30 per l'11^ giornata di Serie A. Lunch match del campionato per i sardi e i nerazzurri chiamati ad aprire le danze in questo turno domenicale.Cagliari-Inter, le probabili formazionicaption id="attachment 1064629" align="alignnone" width="469" Cagliari-Inter (getty images)/captionMigliori formazioni possibili per le due compagini che devono far fronte ad alcune assenze. Il Cagliari andrà in campo con Cragno; Faragò, Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti. Recupera Simeone in avanti ma partirà inizialmente dalla panchina. L'Inter si affida a Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, ...

