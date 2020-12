Bologna | ruba portafogli e bancomat ai malati ricoverati in due ospedali e va a fare acquisti

(Di domenica 13 dicembre 2020) La polizia ha individuato e denunciato un malvivente di 57 anni domiciliato avadi proprietà deiin ospedale e dei loro parenti. Poi utilizzava le carte dotate del sistema contact-less, e quindi senza la necessità di digitazione del Pin, per, l’uomo si muoveva con disinvoltura L’uomo, un pregiudicato con diversi precedenti, è l’autore di vari furti avvenuti all’interno degli. Recentemente aveva agito in corsia, prima all’Ospedale Bellaria e successivamente al Policlinico S. Orsola. Si muoveva con grande padronanza e conoscenza dei luoghi. Utilizzava le carte bancarie nei negozi Approfittava in maniera subdola dello stato emotivo delle ...

tonitho : un grazie a @LorenzoBalboni che ci indica dove non andare assolutamente a comperare. lo sanno tutti che la #Lega… - news_bologna : Ruba zaino con oltre 300mila euro su treno, preso a Milano - rep_bologna : Reggio, sul treno per Milano ruba uno zaino con 336mila euro [aggiornamento delle 15:15] -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna ruba

Bologna 2000

I carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di San Lazzaro hanno arrestato un 29enne bengalese, senza fissa dimora, per tentato furto aggravato in concorso. Il giovane è finito in m ...BOLOGNA – Tentare di rubare le spoglie di Dante custodite gelosamente nel sepolcro di Ravenna approfittando della Maratona, gara che monopolizza l’attenzione della citta’ e che per qualche ora la ‘blo ...