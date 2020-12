Bologna Roma 1-5 | cronaca e tabellino

Leggi su calcionews24

(Di domenica 13 dicembre 2020) Allo stadio Dall’Ara, il match valido per l’11ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi,, risultato, moviola elive Allo stadio “Dall’Ara”,si sono affrontate nel match valido per l’11ª giornata della Serie A 2020/21. Dominio giallorosso con un grandissimo primo tempo.imprendibile per i rossoblù. Un autogol di Poli dopo 5 minuti spalanca le porte alla, poi Dzeko, Pellegrini, (nel mezzo l’autogol di Cristante), Veretout e Mkhitaryan. Spazio anche a tre gol annullati (Spinazzola, Dominguez e Pellegrini) e a un rosso cancellato dal Var (Dominguez). Non ci si è annoiati al Dall’Ara. Sintesi1-5 MOVIOLA 2? Occasione Palacio – Penetra in area di ...