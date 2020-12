Andrea Bocelli | incredibile retroscena sulla malattia | è successo quando aveva 12 anni

Leggi su altranotizia

(Di domenica 13 dicembre 2020) , ecco il racconto dell’amatissimo tenore. E’ uno dei tenori italiani più famosi al mondo, un vero e proprio fiore all’occhiello del nostro Paese, e con la sua voceha fatto emozionare milioni di persone. Stiamo parlando, ovviamente, di, il grande artista nato a Lajatico, in provincia di Pisa, 62fa. , ecco il suo racconto nel dettaglioTutti conoscono il suotalento e la sua splendida carriera, che lo ha portato sui palchi di tutto il mondo e gli ha permesso di duettare con le più grandi star internazionali, come Celine Dion, Ed Sheeran, Christina Aguilera e tantissimi altri artisti anche italiani, come Renato Zero, Giorgia, Laura Pausini, e non solo. Della sua vita privata, inveece, sappiamo invece che è sposato con Veronica Berti dal ...