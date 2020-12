Anche Giuseppe Conte ha la "sindrome di Palazzo Chigi"

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 13 dicembre 2020) Quando qualche psicologo o psichiatra finalmente darà alle stampe il primo trattato di Neuropolitica (la scienza che indaga sulle turbe mentali dei nostri leader, dal narcisismo alle manie di persecuzione all’infantilismo acuto), un intero capitolo non potrà non essere dedicato alla ben nota «di»: il disturbo di cui sono raramente vittime i premier della Prima e molto più spesso quelli della Seconda Repubblica. Per non fare nomi, ne hanno sofferto personaggi del calibro di Bettino Craxi, Ciriaco De Mita, Silvio Berlusconi, Romano Prodi, Mario Monti, Matteo Renzi. Sta mostrando chiari sintomi di questapure l’attuale presidente del Consiglio,, sebbene all’inizio ne fosse sembrato stranamente immune. Si tratta in pratica di una malattia ...