Unisannio | “Non sarà un pranzo di gala” | dibattito con la Fornero | Tria | Tridico e Gad Lerner

(Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Martedì 15 dicembre, alle ore 15, in diretta sul canale You Tube dell’Università del Sannio, la presentazione dell’ultimo libro di Emiliano Brancaccio, economista dil’occasione per discutere sull’attuale crisi, insieme a Elsa, Università di Torino, già ministro del Lavoro; Giovanni, Università Tor Vergata, già ministro dell’Economia; Pasquale, Università Roma Tre, presidente INPS; e il giornalista Gad. Interverranno alil rettore dell’Università del Sannio Gerardo Canfora, il direttore del Dipartimento DEMMMassimo Squillante, insieme all’autore. Nel libro edito da Meltemi e curato dal giornalista Gianni Russo Spena, Brancaccio dibatte con i ...