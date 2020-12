Ultime Notizie Roma del 12-12-2020 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 12 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il mondo del calcio e non solo da l’ultimo saluto emozionato ha Paolo Rossi morto giovedì scorso dopo una malattia che l’aveva ormai logorato per evitare assembramenti chiusa la piazza e le vie che portano al duomo di Vicenza ha la Monia funebre partecipano solo 250 persone a causa delle restrizioni dovuti all’emergenza da covid-19 la città al suo grande campione con Fili lunghissimi di gente comune che ha voluto dare l’ultimo saluto a Pablito eroe del mondiale di tante persone non solo dell’anno 1982 appunto eroe del mondiale 82 e che abbiamo argomento autorizzazione per l’utilizzo del vaccino xciter biontech e Trump parlando di un miracolo medico ha subito annunciato che le vaccinazioni inizieranno in tutto il paese Tra meno di 24un video su Twitter il presidente ha spiegato che ...