Turchia e sanzioni | Usa e Ue allineate? L’analisi dell’amb Marsili

(Di sabato 12 dicembre 2020) Due fonti della Bloomberg rivelano che presto gli Stati Uniti sanzioneranno laper l’acquisto dei sistemi anti-aerei S-400 prodotti dalla Russia. Il Congresso avrebbe inserito la misura punitiva nel bilancio per la Difesa: un provvedimento che arriverebbe dopo un anno dalla consegna delle prime batterie. Washington come la Nato le considerano problematiche perché non integrabili con gli altri sistemi dell’alleanza e perché avrebbero capacità di registrare le caratteristiche di unità eccezionali come gli F35. Non a caso gli americani hanno vietato la vendita ad Ankara di quegli aerei che rappresentano la via della seta delle alleanze militari (e non solo) americane – formalmente per paura che attraverso i radar integrati negli S-400 filtrasse verso Mosca qualche informazione su cosa rende unici quei caccia del futuro, informalmente per punire la ...