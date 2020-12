Tifo da stadio per Manuel Agnelli nudo. Lui: “Ego e MMA” (Di sabato 12 dicembre 2020) Manuel Agnelli nudo. È stata questa una delle frasi più cercate su Google all’indomani della finale di ‘X Factor 2020’, vinta da Casadilego ma dominata dalla notizia dell’addio al talent di Sky dopo 10 anni di Alessandro Cattelan. Oltre che da lui, Manuel Agnelli, che ha portato i suoi Little Pieces of Marmelade fino all’ultimo scontro finale con la vincitrice e si è esibito anche sul palco nella serata, come tutti i coach, per il gran finale. È apparso sul palco a torso nudo e ha cominciato a roteare il microfono, prima di attaccare, accompagnato dagli Afterhours e dai Lpom, l’esecuzione di ‘Veleno’, uno dei pezzi più duri della band: “Sarebbe stato un errore adattarsi alla tv proprio sul finale: invece di prendere un pezzo ‘piacione’ abbiamo deciso di fare qualcosa di dirompente, di ... Leggi su funweek (Di sabato 12 dicembre 2020). È stata questa una delle frasi più cercate su Google all’indomani della finale di ‘X Factor 2020’, vinta da Casadilego ma dominata dalla notizia dell’addio al talent di Sky dopo 10 anni di Alessandro Cattelan. Oltre che da lui,, che ha portato i suoi Little Pieces of Marmelade fino all’ultimo scontro finale con la vincitrice e si è esibito anche sul palco nella serata, come tutti i coach, per il gran finale. È apparso sul palco a torsoe ha cominciato a roteare il microfono, prima di attaccare, accompagnato dagli Afterhours e dai Lpom, l’esecuzione di ‘Veleno’, uno dei pezzi più duri della band: “Sarebbe stato un errore adattarsi alla tv proprio sul finale: invece di prendere un pezzo ‘piacione’ abbiamo deciso di fare qualcosa di dirompente, di ...

CarloCalenda : Amore mio, ma pensi di fare una cosa molto rivoluzionaria. Oramai si comunica più o meno solo in questo modo. Qualc… - fisco24_info : Tifo da stadio per Manuel Agnelli nudo. Lui: 'Ego e MMA' : - Pippoevai : RT @PazzoPerDomani: Accordi e disaccordi, tifo da stadio e addii: il nostro consueto aggiornamento su @DomaniGiornale e dintorni anche oggi… - PazzoPerDomani : Accordi e disaccordi, tifo da stadio e addii: il nostro consueto aggiornamento su @DomaniGiornale e dintorni anche… - ariamarelli : Nazionale con milioni di spettatori devi controllare anche la virgola che ti esce dalla bocca. Non sono nel salotto… -

Ultime Notizie dalla rete : Tifo stadio Inghilterra, tifosi allo stadio 266 giorni dopo. Ma non tutti sono d'accordo... La Gazzetta dello Sport La Viterbese è pronta per l'esame del Rocchi, domani arriva il Catania

Tabù Rocchi da sfatare. I precedenti casalinghi con il Catania, soprattutto uno, fanno ben sperare. Intanto il tecnico della Viterbese, Roberto Taurino, domani riproporrà grosso ...

Match a porte chiuse, ma c’è la diretta streaming

Porte dello stadio ancora una volta chiuse per i tifosi, ma quelli di Rimini e Cattolica Sg domani potranno comunque seguire le gare delle proprie squadre del cuore. Infatti, anche il Rimini, proprio ...

Tabù Rocchi da sfatare. I precedenti casalinghi con il Catania, soprattutto uno, fanno ben sperare. Intanto il tecnico della Viterbese, Roberto Taurino, domani riproporrà grosso ...Porte dello stadio ancora una volta chiuse per i tifosi, ma quelli di Rimini e Cattolica Sg domani potranno comunque seguire le gare delle proprie squadre del cuore. Infatti, anche il Rimini, proprio ...