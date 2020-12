TV7Benevento : Sinistra: Rotondi, 'importanti parole Bonelli, aprono a forza popolare ecologista'... - AlvisiConci : RT @sumaistu47: Ho appena risposto a #Rotondi. Mon è un caso che @matteorenzi sia il leader riconosciuto dei progressisti di sinistra di tu… - Ernesto65373005 : RT @sumaistu47: Ho appena risposto a #Rotondi. Mon è un caso che @matteorenzi sia il leader riconosciuto dei progressisti di sinistra di tu… - sumaistu47 : Ho appena risposto a #Rotondi. Mon è un caso che @matteorenzi sia il leader riconosciuto dei progressisti di sinist… - diTerralba : @grotondi No caro Rotondi. L’unica testa pensante a sinistra è Rampini. -

Ultime Notizie dalla rete : Sinistra Rotondi

LiberoQuotidiano.it

popolare, ecologista, una vera e propria fase nuova della politica italiana di cui cattolici e verdi possono essere protagonisti". Lo dice Gianfranco Rotondi, presidente della fondazione Dc.“Siamo veramente senza parole. Abbiamo presentato diversi documenti in Municipio sulla drammatica situazione di Via Ostiense ma, come da prassi, … ...