Sci alpino, la prima di Mauro Caviezel nel superG di Val d'Isere. Innerhofer top10, subito un buon Dominik Paris (Di sabato 12 dicembre 2020) E' un superG delle prime volte quello della Val d'Isere. Mauro Caviezel riesce finalmente a conquistare il suo primo successo in carriera in Coppa del Mondo, imponendosi in una gara sprint, visto che lo svizzero ha chiuso la sua prova finale con il tempo di 1'01"34. Alla prima di Caviezel nel ruolo di leader, si aggiungono anche le prime volte sul podio del norvegese Adrian Smiseth Sejersted e dell'austriaco Christian Walder, rispettivamente secondo e terzo con 10 e 54 centesimi di ritardo dalla vetta della classifica. Quarto posto per l'americano Travis Ganong (+0.76), che ha preceduto l'austriaco Vincent Kriechmayr (+0.77) ed il norvegese Kjetil Jansrud (+0.82). Ottima prestazione di Alexis Pinturault, settimo a 86 centesimi, che ha sfruttato al meglio una parte alta molto simile ad ...

