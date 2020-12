Real Madrid, Vinicius: “La rivalità con l’Atletico esiste, una volta ho subito 20 falli e hanno tentato di mordermi” (Di sabato 12 dicembre 2020) Questa sera Madrid si fermerà per l'attesissimo derby tra Real e Atletico, la squadra di Zidane cerca conferme dopo la qualificazione in Champions e la vittoria di Siviglia, il Cholo invece vuole mantenersi saldo al comando della Liga."Il derby è una partita con una rivalità molto grande - dichiara Vinicius - , in cui tutti i giocatori vogliono sempre dare il massimo e un momento in cui tutta la città si ferma per questo match. Quando sono arrivato al Real Madrid, la mia seconda partita con il Castilla era contro l’Atlético". La rivalità con i Colchoneros esiste eccome: "Pensavo che la rivalità fosse più a livello professionale, ma ho subito più di 20 falli a partita e hanno ... Leggi su itasportpress (Di sabato 12 dicembre 2020) Questa serasi fermerà per l'attesissimo derby trae Atletico, la squadra di Zidane cerca conferme dopo la qualificazione in Champions e la vittoria di Siviglia, il Cholo invece vuole mantenersi saldo al comando della Liga."Il derby è una partita con unamolto grande - dichiara- , in cui tutti i giocatori vogliono sempre dare il massimo e un momento in cui tutta la città si ferma per questo match. Quando sono arrivato al, la mia seconda partita con il Castilla era contro l’Atlético". Lacon i Colchoneroseccome: "Pensavo che lafosse più a livello professionale, ma hopiù di 20a partita e...

