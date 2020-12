Qui Cagliari, sono 24 i convocati da Di Francesco per l’Inter: l’elenco completo (Di sabato 12 dicembre 2020) I convocati da Di Francesco in vista di Cagliari-Inter Domani il Cagliari ospiterà l’Inter alla ‘Sardegna Arena’ nell’unidicesima giornata della Serie A 2020/2021. In vista della partita casalinga, Sinisa Mihajlovic ha diramato l’elenco dei convocati, composto da 24 giocatori. Tra gli assenti anche il grande ex del match Diego Godin. PORTIERI: Aresti, Cragno, Vicario DIFENSORI: Pinna, Klavan, Pisacane, Lykogiannus, Ceppitelli, Faragò, Zappa, Walukiewicz, Carboni CENTROCAMPISTI: Rog, Marin, Caligara, Nandez, Oliva ATTACCANTI: Simeone, Joao Pedro, Tramoni, Cerri, Pavoletti, Sottil, Contini L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di sabato 12 dicembre 2020) Ida Diin vista di-Inter Domani ilospiteràalla ‘Sardegna Arena’ nell’unidicesima giornata della Serie A 2020/2021. In vista della partita casalinga, Sinisa Mihajlovic ha diramatodei, composto da 24 giocatori. Tra gli assenti anche il grande ex del match Diego Godin. PORTIERI: Aresti, Cragno, Vicario DIFENSORI: Pinna, Klavan, Pisacane, Lykogiannus, Ceppitelli, Faragò, Zappa, Walukiewicz, Carboni CENTROCAMPISTI: Rog, Marin, Caligara, Nandez, Oliva ATTACCANTI: Simeone, Joao Pedro, Tramoni, Cerri, Pavoletti, Sottil, Contini L'articolo proviene da intermagazine.

