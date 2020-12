Processo Salvini: spunta un video del premier Conte (Di sabato 12 dicembre 2020) Il Processo di Salvini, indagato per sul caso Gregoretti, vede un particolare e soprattutto decisivo episodio con Conte protagonista. Salvini (web source)Il caso Gregoretti scuote il Governo e tiene Matteo Salvini in aula a dover testimoniare e difendersi dalle ingenti accuse. Ma di cosa stiamo parlando? Nel luglio 2019 la nave rinomata Gregoretti soccorse ben 116 persone nel cuore del mar Mediterraneo, ma non poté attraccare in Italia a causa di un divieto che fu imposto dallo stesso Salvini, ai tempi Ministro dell’Interno. Leggi qui –> Effetto lockdown: come superare le ansie da pandemia Leggi qui —> Le pandemie più devastanti della storia: potrebbero competere con il coronavirus In aula, a Catania, già nella giornata di oggi, si è difeso di sequestro di ... Leggi su kronic (Di sabato 12 dicembre 2020) Ildi, indagato per sul caso Gregoretti, vede un particolare e soprattutto decisivo episodio conprotagonista.(web source)Il caso Gregoretti scuote il Governo e tiene Matteoin aula a dover testimoniare e difendersi dalle ingenti accuse. Ma di cosa stiamo parlando? Nel luglio 2019 la nave rinomata Gregoretti soccorse ben 116 persone nel cuore del mar Mediterraneo, ma non poté attraccare in Italia a causa di un divieto che fu imposto dallo stesso, ai tempi Ministro dell’Interno. Leggi qui –> Effetto lockdown: come superare le ansie da pandemia Leggi qui —> Le pandemie più devastanti della storia: potrebbero competere con il coronavirus In aula, a Catania, già nella giornata di oggi, si è difeso di sequestro di ...

