Pioli: «Mia madre mi dice sempre “da allenatore non hai vinto niente”. Ma dentro di sé è orgogliosa» (Di sabato 12 dicembre 2020) A Sportweek: Su Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport l’intervista all’allenatore del Milan, Stefano Pioli, di cui ieri abbiamo dato un’anticipazione. Ci tiene subito a sgomberare il campo dagli equivoci: essere un allenatore normale non vuol dire avere poco carattere o poca personalità. «Nel calcio troppo spesso si confondono l’educazione e il rispetto con la mancanza di carattere e di carisma. Io mi arrabbio spesso, anche se al Milan adesso un po’ di meno». Un allenatore, dice, deve essere furbo. «Più che altro bisogna essere furbi. A me piace essere schietto e diretto, ma a volte devi far finta di niente, dire e non dire, per il bene della squadra. Altre devi essere paraculo, perché in un gruppo ci sono equilibri sottili e bisogna pesare rischi e vantaggi nel tenere un comportamento ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 12 dicembre 2020) A Sportweek: Su Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport l’intervista all’del Milan, Stefano, di cui ieri abbiamo dato un’anticipazione. Ci tiene subito a sgomberare il campo dagli equivoci: essere unnormale non vuol dire avere poco carattere o poca personalità. «Nel calcio troppo spesso si confondono l’educazione e il rispetto con la mancanza di carattere e di carisma. Io mi arrabbio spesso, anche se al Milan adesso un po’ di meno». Un, deve essere furbo. «Più che altro bisogna essere furbi. A me piace essere schietto e diretto, ma a volte devi far finta di niente, dire e non dire, per il bene della squadra. Altre devi essere paraculo, perché in un gruppo ci sono equilibri sottili e bisogna pesare rischi e vantaggi nel tenere un comportamento ...

napolista : #Pioli: «Mia madre mi dice sempre “da allenatore non hai vinto niente”. Ma dentro di sé è orgogliosa» A Sportweek.… - InfoworkMagdi : @pisto_gol E perché non l'anno scorso e quest'anno? La mia risposta era per dire che a Pioli quelle parole sono pes… - Eurosport_IT : Stefano Pioli ci crede, con il Milan potrebbe arrivare il primo trofeo della carriera da allenatore ????? ??… - Alemilanista86 : RT @Bonaz54061306: @_schiaffino__ Quelli con cui tu collabori lo hanno portato in diretta nel proprio canale all’epoca con mia somma delusi… - zazoomblog : Serie A Stefano Pioli: Il Milan è la mia occasione per vincere un trofeo - #Serie #Stefano #Pioli: #Milan -