Morta Carol Sutton | l’attrice scomparsa a causa del Coronavirus

Leggi su viagginews

(Di sabato 12 dicembre 2020) Lutto nel mondo delle serie televisive, ., un’acclamata attrice di New Orleans che è apparsa in dozzine di produzioni teatrali, film e programmi televisivi nel corso di una carriera che abbraccia mezzo secolo, ènelle scorse ore in un’ospedale. Aveva 76 anni ed è L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com