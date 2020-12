Misterioso ordigno in un parcheggio. È stato fatto brillare dagli artificieri

(Di sabato 12 dicembre 2020) RECANATI -rudimentale abbandonato in unnon lontano da una azienda, è mistero. Il ritrovamento ènella mattinata di ieri. L', una bomba carta, è...

RECANATI - Ordigno rudimentale abbandonato in un parcheggio non lontano da una azienda, è mistero. Il ritrovamento è stato fatto nella mattinata di ieri. L’ordigno, una ...ASCOLI - Una coppia scomparsa più di trent’anni fa in situazioni misteriose ma, a distanza di tutto questo tempo, l’impossibilità di sapere quale sia stato il loro ...