L’album con cui John Lennon rinnegò i Beatles per scoprire sé stesso

(Di sabato 12 dicembre 2020) Il primo album solista diè un disco potente, viscerale, onesto. Vulnerabile e liberatorio insieme. E, per il percorso personale di, epocale. È la rottura col passato, una conversione a U, lasciando indietro – anche con risentimento – i suoi dieci anni passati nella più popolare band del pianeta. È il momento in cui si spoglia della sua identità fin lì, e insieme a Yoko Ono va in cerca di sé. Strappa via tutte le sovrastrutture e l’alone mitologicoiano, e decide – coscientemente – di fare un tuffo nell’inconscio, per arrivare achi è davvero. Lo fa in musica, con un disco scarno, essenziale, niente fronzoli, non sono richiesti abbellimenti se bisogna urlar fuori la verità. 10 canzoni +1 dove l’ansia e il dolore sono catartici e in alcuni ...