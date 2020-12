"Io non me ne rendevo conto". Dramma-Gregoraci, la dolorosa confessione sul figlio: un caso al GfVip (Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di confessioni, per Elisabetta Gregoraci, ospite a Verissimo di Silvia Toffanin su Canale 5, la puntata è quella di sabato 12 dicembre. Parla della sua parabola al Grande Fratello Vip, lasciato di sua spontanea volontà prima del termine. Soprattutto per rivedere figlio, Nathan Falco: "Non vedevo l'ora di riabbracciarlo, mi mancava tanto". Dunque, la rivelazione: "Era geloso dei miei abbracci con Pierpaolo, ma io non mi rendevo conto. Capisco che fuori può sembrare molto di più ma per noi era una cosa naturale". Il riferimento è ovviamente a Pierpaolo Pretelli, con cui nella casa del GfVip la Gregoraci ha avuto una tormentata e appassionata amicizia. E ancora, su Pretelli aggiunge: "Lui è stato molto importante. Abbiamo trovato la nostra comfort zone, stavo molto bene insieme a ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di confessioni, per Elisabetta, ospite a Verissimo di Silvia Toffanin su Canale 5, la puntata è quella di sabato 12 dicembre. Parla della sua parabola al Grande Fratello Vip, lasciato di sua spontanea volontà prima del termine. Soprattutto per rivedere, Nathan Falco: "Non vedevo l'ora di riabbracciarlo, mi mancava tanto". Dunque, la rivelazione: "Era geloso dei miei abbracci con Pierpaolo, ma io non mi. Capisco che fuori può sembrare molto di più ma per noi era una cosa naturale". Il riferimento è ovviamente a Pierpaolo Pretelli, con cui nella casa dellaha avuto una tormentata e appassionata amicizia. E ancora, su Pretelli aggiunge: "Lui è stato molto importante. Abbiamo trovato la nostra comfort zone, stavo molto bene insieme a ...

W0NHOBI : in avanti più passavano i giorni mi rendevo conto della felicità che provavo guardandovi, non pensavo di potermi af… - cadononannego : Mi manca veramente tanto quella felicità, era tutto più semplice e STAVO BENE cosa di cui ai tempi non mi rendevo conto ma era così - SPRINGLlNO : stando in casa per tutto questo tempo non mi rendevo conto di quanto facesse freddo e di quanto siano calate le temperature - Vera_Berr : @LatinLoser Assolutamente, ma da bambina non mi rendevo conto - DanielaSecli : Elisabetta Gregoraci a Verissimo: 'Nathan era geloso dei miei abbracci con Pierpaolo, ma io non mi rendevo conto. C… -