Inzaghi: "La prestazione è stata buona, ma ci siamo fatti due gol da soli" (Di domenica 13 dicembre 2020) Simone Inzaghi ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il tonfo casalingo della sua Lazio contro l'Hellas Verona:"Sapevamo che sarebbe stata difficile, ma la prestazione c'è stata, abbiamo creato tantissimo. Non ricordo parate di Reina, abbiamo commesso due disattenzioni gravi e ci siamo praticamente fatti da soli i due gol, il calcio è così.Pochi giorni fa eravamo a gioire per un grande traguardo, ora siamo qui arrabbiati e delusi, volevamo un altro risultato.Ora c'è poco tempo per recuperare, martedì cercheremo di riconquistare i punti persi". Foto: Twitter ufficiale Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

