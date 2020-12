‘Gf Vip 5’, nella notte scatta la lite furibonda tra Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini: “Mi hai rotto i cogli*ni!” (Video) (Di sabato 12 dicembre 2020) L’ex tronista di Uomini e Donne Sonia Lorenzini è entrata solo ieri nella casa del Grande Fratello, e a pochissime ore dal suo ingresso ha avuto una furiosa lite con Tommaso Zorzi, con cui aveva già discusso in passato via social. Una delle cose che aveva infastidito Sonia era stato un gesto che Tommaso aveva fatto durante un’intervista, ovvero quello di inscenare il conato del vomito: Una piccola anticipazione sulla #Lorenzini e #tommy, guarda caso oggi pomeriggio stavano proprio dicendo che specialmente #tommy era tanto che non litigava con qualcuno ?????? #GFVIP pic.twitter.com/MWV5U2JSQI — anna (@anna57207113) December 10, 2020 Questa sorta di antipatia di Zorzi nei confronti della tronista potrebbe essere ... Leggi su isaechia (Di sabato 12 dicembre 2020) L’ex tronista di Uomini e Donneè entrata solo iericasa del Grande Fratello, e a pochissime ore dal suo ingresso ha avuto una furiosacon, con cui aveva già discusso in passato via social. Una delle cose che aveva infastiditoera stato un gesto cheaveva fatto durante un’intervista, ovvero quello di inscenare il conato del vomito: Una piccola anticipazione sulla #e #tommy, guarda caso oggi pomeriggio stavano proprio dicendo che specialmente #tommy era tanto che non litigava con qualcuno ?????? #GFVIP pic.twitter.com/MWV5U2JSQI — anna (@anna57207113) December 10, 2020 Questa sorta di antipatia dinei confronti della tronista potrebbe essere ...

fanpage : Protesta sui social per i voti che sarebbero arrivati dal Brasile per salvare Rosalinda Cannavò - jes_loveislove : Quanto amo quelli che hanno le paginette di gossip e attaccano Tommaso perché loro scrivono ancora per lercio. com… - Domenic00834624 : @LaicSempre Nn ho mai visto il gf vip negli hanno passati, vedendoli fanno venire voglia di innamorarsi per me nn s… - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, nella notte scatta la lite furibonda tra #TommasoZorzi e #SoniaLorenzini: “Mi hai rotto i cogli*ni!” (V… - CheDonnait : Sonia Lorenzini is the new Selvaggia Roma? #GFVIP -

