Falso che idrossiclorochina sia una cura per il Covid: a cosa serve e malintesi sul Consiglio di Stato (Di sabato 12 dicembre 2020) A tutti piacerebbe avere a disposizione una cura certa e sicura per il Covid, partiamo da questo presupposto fondamentale con il nostro approfondimento del 12 dicembre a proposito dell’idrossiclorochina, ma considerare da questo momento il farmaco in questione efficace contro il Coronavirus sarebbe un errore madornale. Una di quelle leggende metropolitane che nessuno può permettersi in questa fase. Già, perché tanti giornalisti hanno cercato qualche visita in più gonfiando oltre il lecito i titoli riguardanti un recente pronunciamento da parte del Consiglio di Stato. cosa dice il Consiglio di Stato sull’idrossiclorochina: a cosa serve e legami con il Covid A ... Leggi su bufale (Di sabato 12 dicembre 2020) A tutti piacerebbe avere a disposizione unacerta e siper il, partiamo da questo presupposto fondamentale con il nostro approfondimento del 12 dicembre a proposito dell’, ma considerare da questo momento il farmaco in questione efficace contro il Coronavirus sarebbe un errore madornale. Una di quelle leggende metropolitane che nessuno può permettersi in questa fase. Già, perché tanti giornalisti hanno cercato qualche visita in più gonfiando oltre il lecito i titoli riguardanti un recente pronunciamento da parte deldidice ildisull’: ae legami con ilA ...

fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Delitto Regeni, i pm di Roma: “L’Egitto non trasmette atti significativi dal 2017”. Strano: Ren… - Pontifex_it : La conversione è una grazia da chiedere a Dio con forza. Ci convertiamo veramente nella misura in cui ci apriamo al… - Corriere : Popeye compie 40 anni: il film «dimenticato» di Altman che lanciò Robin Williams al cinema - Noovyis : (Falso che idrossiclorochina sia una cura per il Covid: a cosa serve e malintesi sul Consiglio di Stato) Playhitmu… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: LA FRASE DEL GIORNO Delitto Regeni, i pm di Roma: “L’Egitto non trasmette atti significativi dal 2017”. Strano: Renzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Falso che Il falso mito dell'innovazione Filodiritto Nicosia, assolto in primo grado un disoccupato accusato di falso ideologico

Il legale ha dimostrato che la domanda fu scritta su modelli precompilati ... non avrebbe coscientemente e volontariamente dichiarato il falso e pertanto, per questo motivo, è stato assolto.

Juventus, Bucchioni: 'Non è un caso che Pogba sia tornato a seguire la Juve sui social'

Il giornalista sportivo ha rivelato diversi indizi che provano il probabile trasferimento di Pogba alla Juventus.

Il legale ha dimostrato che la domanda fu scritta su modelli precompilati ... non avrebbe coscientemente e volontariamente dichiarato il falso e pertanto, per questo motivo, è stato assolto.Il giornalista sportivo ha rivelato diversi indizi che provano il probabile trasferimento di Pogba alla Juventus.