F1 su TV8 | gara gratis e in chiaro | orario GP Abu Dhabi | programma | streaming

(Di sabato 12 dicembre 2020) Grande attesa a Yas Marina in vista del Gran Premio di Abu2020, ultimo appuntamento stagionale del Campionato Mondiale di Formula Uno. Domani, a partire dalle ore 14.10, andrà in scena una grandissima battaglia per il successo tra il pole-man Max Verstappen e le Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, rispettivamente secondo e terzo. Fari puntati anche sulla lotta tra Racing Point, McLaren e Renault per il terzo posto finale nella classifica costruttori, mentre la Ferrari dovrà effettuare unadi rimonta per entrare con entrambe le macchine in zona punti. Charles Leclerc parte 12°, Sebastian Vettel 13° al via del suo ultimo GP da ferrarista. Il Gran Premio di Abu2020, indomenica 13 dicembre alle ore 14.10 italiane, verrà trasmesso in diretta tv su TV8 (in) e su ...