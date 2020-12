Egitto: da Zaki lettere in cui denuncia problemi di salute fisica e mentale (Di sabato 12 dicembre 2020) Il Cairo, 12 dic. (Adnkronos) - "Esprimiamo la nostra profonda preoccupazione per lo stato di salute fisica e mentale di Patrick Zaki", scrivono familiari e amici dell'attivista in un post pubblicato sulla pagina "Patrick Libero" di Facebook dopo che lo studente arrestato lo scorso febbraio durante una visita ai genitori in Egitto ha consegnato ai familiari, che hanno potuto visitarlo oggi, due diverse lettere, una scritta e datata 22 novembre e una scritta proprio oggi. Zaki chiede "un anti dolorifico forte e preparati per riuscire a dormire meglio". "Il mio stato mentale non va molto bene. Continuo a pensare all'università e all'anno che ho perso senza nessuno che ne comprenda la giustificazione. Mi manca la mia casa, le strade e l'università (di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Il Cairo, 12 dic. (Adnkronos) - "Esprimiamo la nostra profonda preoccupazione per lo stato didi Patrick", scrivono familiari e amici dell'attivista in un post pubblicato sulla pagina "Patrick Libero" di Facebook dopo che lo studente arrestato lo scorso febbraio durante una visita ai genitori inha consegnato ai familiari, che hanno potuto visitarlo oggi, due diverse, una scritta e datata 22 novembre e una scritta proprio oggi.chiede "un anti dolorifico forte e preparati per riuscire a dormire meglio". "Il mio statonon va molto bene. Continuo a pensare all'università e all'anno che ho perso senza nessuno che ne comprenda la giustificazione. Mi manca la mia casa, le strade e l'università (di ...

pfmajorino : La questione dei diritti umani è spesso assente dall'agenda politica. Altrimenti non continueremo a vendere armi al… - MediasetTgcom24 : Egitto, Patrick Zaki scrive alla famiglia: 'Sto male, detenzione incomprensibile' #patrickzaki… - amnestyitalia : #Egitto Ieri il Tribunale ha confermato la detenzione preventiva di Patrick Zaki, estesa per altri 45 giorni. È in… - mgraziarin : @vitosemeraro7 Non so cosa intendi con 'voi': io non posso fare niente. Se non altro la situazione di #Zaki è sotto… - PMicarelli : RT @RaiNews: Patrick Zaki scrive dal carcere di Tora dopo 300 giorni di detenzione -