Caso Gregoretti | Salvini | «Rivendico con orgoglio quello che ho fatto Conte? Mi aspetto che dica la verità | senza favori»

«Rivendico quello che ho fatto con orgoglio». Così Matteo Salvini nella conferenza stampa a Catania dopo la seconda giornata di udienza del Caso Gregoretti. «A differenza degli altri non cambio idea sulla base di convenienze» ha detto l'ex ministro dell'Interno, accusato di sequestro di persona per il mancato sbarco nel luglio del 2019 dei 131 migranti della nave Gregoretti. Tra le testimonianze nell'aula bunker del carcere di Bicocca, anche quella dell'ex ministro dei Trasporti Danilo Toninelli su cui Salvini in conferenza stampa ha commentato: «Di due ore in aula, per un'ora e mezza ha detto che non si ricorda e che comunque non era responsabilità sua», ha detto. «Spero solo si ricordi chi è e dove sta», ha continuato.

