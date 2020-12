Cashback, palazzo Chigi: scatta diritto a rimborso per i primi 15mila (Di sabato 12 dicembre 2020) Nella quinta giornata dalla partenza del Cashback, compaiono i primi cittadini che hanno maturato il diritto all'Extra Cashback di Natale: sono 15mila i partecipanti che hanno già raggiunto la soglia ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 12 dicembre 2020) Nella quinta giornata dalla partenza del, compaiono icittadini che hanno maturato ilall'Extradi Natale: sonoi partecipanti che hanno già raggiunto la soglia ...

