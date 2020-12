Agropoli | il comune concede gratuitamente uno spazio ai cacciatori | insorgono gli animalisti

Leggi su anteprima24

(Sa) – Riceviamo e pubblichiamo la nota per la stampa da parte del Comitato spontaneo "Uniti per Chicca". "Sin dall'inizio della pandemia ihanno sempre preteso, sostenuti da una parte del mondo politico, che l'attività venatoria rientrasse tra le "situazioni di necessità". L'obiettivo era ottenere che, questa pratica pericolosa ed anacronistica, responsabile ogni anno della morte di milioni di animali, non di rado appartenenti a specie protette, ma anche di decine di esseri umani, venisse equiparata ad uno sport individuale. La caccia infatti non è certo tra le attività che possono essere definite necessarie, eppure è notizia di pochi giorni fa che la Regione Campania abbia scritto all'ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – chiedendo un parere sulla proposta di proroga del ...