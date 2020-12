Abu Dhabi si prepara allo show finale: Verstappen in pole, Bottas e Hamilton inseguono (Di sabato 12 dicembre 2020) Diciamocelo. Tutti avrebbero voluto il George Russell-bis dopo la splendida prestazione offerta dal giovane britannico sulla Mercedes in assenza di Lewis Hamilton. Il campione del mondo, però, è guarito dal Covid ed è tornato alla guida della W11 nera a caccia di un’ultima vittoria. E nell’ultima qualifica che un po’ tutti ritenevano dall’esito scontato a stravolgere i favori del pronostico è Max Verstappen. Chapeau al pilota olandese che trova la sua prima pole in stagione, soltanto la terza in carriera. Al Gran Premio di Abu Dhabi c’è gara, c’è spettacolo e ci si prepara a una domenica intensa in una pista che storicamente ha regalato poco show. Proprio per questo vedere una Red Bull, teoricamente meno competitiva, partire là davanti aggiungerà quel pizzico di pepe in più che serviva ... Leggi su sportface (Di sabato 12 dicembre 2020) Diciamocelo. Tutti avrebbero voluto il George Russell-bis dopo la splendida prestazione offerta dal giovane britannico sulla Mercedes in assenza di Lewis. Il campione del mondo, però, è guarito dal Covid ed è tornato alla guida della W11 nera a caccia di un’ultima vittoria. E nell’ultima qualifica che un po’ tutti ritenevano dall’esito scontato a stravolgere i favori del pronostico è Max. Chapeau al pilota olandese che trova la sua primain stagione, soltanto la terza in carriera. Al Gran Premio di Abuc’è gara, c’è spettacolo e ci sia una domenica intensa in una pista che storicamente ha regalato poco. Proprio per questo vedere una Red Bull, teoricamente meno competitiva, partire là davanti aggiungerà quel pizzico di pepe in più che serviva ...

