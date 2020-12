Zico: “Ciao Pablito. Oggi i brasiliani soffrono come gli italiani” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Intervistato da La Stampa, l’ex fuoriclasse brasiliano, in forza anche all’Udinese, Zico, ha ricordato Paolo Rossi, l’anti-mito, il ragazzo umile, che sta facendo piangere l’Italia. Zico ha ovviamente ricordato quel 3-2 con il Brasile del 1982, che spianò la strada agli Azzurri verso la vittoria Mondiale. Queste le sue parole: “Sono stati anni stupendi. Negli anni ’80 io Paolo e Diego quante sfide in Serie A e ai Mondiali. Sembra incredibile che in due settimane abbiamo perso entrambi. Maradona è stato il migliore della mia epoca, Paolo l’anima della Nazionale che ci eliminò dai Mondiali. La sua classe esplose proprio contro di noi, ma non si è mai vantato di averci battuto, era consapevole di cosa avesse rappresentato per noi quella sconfitta. Da lì l’Italia ha vinto il suo Mondiale, penso che quel Brasile-Italia possa essere definito la vera finale ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 11 dicembre 2020) Intervistato da La Stampa, l’ex fuoriclasse brasiliano, in forza anche all’Udinese,, ha ricordato Paolo Rossi, l’anti-mito, il ragazzo umile, che sta facendo piangere l’Italia.ha ovviamente ricordato quel 3-2 con il Brasile del 1982, che spianò la strada agli Azzurri verso la vittoria Mondiale. Queste le sue parole: “Sono stati anni stupendi. Negli anni ’80 io Paolo e Diego quante sfide in Serie A e ai Mondiali. Sembra incredibile che in due settimane abbiamo perso entrambi. Maradona è stato il migliore della mia epoca, Paolo l’anima della Nazionale che ci eliminò dai Mondiali. La sua classe esplose proprio contro di noi, ma non si è mai vantato di averci battuto, era consapevole di cosa avesse rappresentato per noi quella sconfitta. Da lì l’Italia ha vinto il suo Mondiale, penso che quel Brasile-Italia possa essere definito la vera finale ...

MaCalacia : @paolorossi1965 @PaoloCond Non mi dimenticherò mai quel pomeriggio al Friuli. Avevo 11 anni, faceva un freddo cane… - Sadachbia18 : RT @PerpetuumAle: Ma perché non gioca Pruzzo? Tanto non segna mai... Poi i tre gol al Brasile di Falcao, Zico e Socrates, come un lampo: il… - Rada00563645 : RT @PerpetuumAle: Ma perché non gioca Pruzzo? Tanto non segna mai... Poi i tre gol al Brasile di Falcao, Zico e Socrates, come un lampo: il… - Blu09765054 : RT @PerpetuumAle: Ma perché non gioca Pruzzo? Tanto non segna mai... Poi i tre gol al Brasile di Falcao, Zico e Socrates, come un lampo: il… - TOSADORIDANIELA : RT @PerpetuumAle: Ma perché non gioca Pruzzo? Tanto non segna mai... Poi i tre gol al Brasile di Falcao, Zico e Socrates, come un lampo: il… -