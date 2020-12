X Factor 2020: Manuel Agnelli a torso nudo e il record di ascolti per una finale da incorniciare (video) (Di venerdì 11 dicembre 2020) X Factor 2020 ha chiuso l'edizione con il record di ascolti della finale e con una Manuel Agnelli a torso nudo scatenato sul palco insieme ai Little Pieces of Marmelade: il video dell'esibizione. X Factor 2020 si chiude con risultati da incorniciare - record di ascolti - e con un Manuel Agnelli a torso nudo che ha ribadito ancora una volta come non tutti posseggano la capacità di far letteralmente esplodere uno show, ma lui sì. Con 1 milione 895 mila spettatori medi la finale è stata la puntata più vista di questa edizione, in crescita del +30% rispetto ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 11 dicembre 2020) Xha chiuso l'edizione con ildidellae con unascatenato sul palco insieme ai Little Pieces of Marmelade: ildell'esibizione. Xsi chiude con risultati dadi- e con unche ha ribadito ancora una volta come non tutti posseggano la capacità di far letteralmente esplodere uno show, ma lui sì. Con 1 milione 895 mila spettatori medi laè stata la puntata più vista di questa edizione, in crescita del +30% rispetto ...

