UOMINI E DONNE oggi, 11 dicembre: Roberta ha dubbi su Riccardo e Michele (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ultimo appuntamento di questa settimana per UOMINI e DONNE, con la continuazione della registrazione di venerdì 27 novembre che è stata trasmessa in parte in data odierna (11 dicembre). Il primo argomento di cui si parla è legato al “quadrilatero” composto da Roberta Di Padua, Riccardo Guarnieri, Brunilde e Michele Dentice, facendo vedere prima un breve riassunto delle puntate precedenti e poi un dopo-puntata che vede Roberta e Riccardo discutere. Leggi anche: AMICI, anticipazioni puntata di sabato 12 dicembre 2020 Il motivo è che lei vorrebbe un’esclusiva da parte di Riccardo, mentre l’uomo ancora non è pronto perché vuole conoscere altre DONNE, come ad esempio Brunilde. Non appena i quattro si ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ultimo appuntamento di questa settimana per, con la continuazione della registrazione di venerdì 27 novembre che è stata trasmessa in parte in data odierna (11). Il primo argomento di cui si parla è legato al “quadrilatero” composto daDi Padua,Guarnieri, Brunilde eDentice, facendo vedere prima un breve riassunto delle puntate precedenti e poi un dopo-puntata che vedediscutere. Leggi anche: AMICI, anticipazioni puntata di sabato 122020 Il motivo è che lei vorrebbe un’esclusiva da parte di, mentre l’uomo ancora non è pronto perché vuole conoscere altre, come ad esempio Brunilde. Non appena i quattro si ...

lauraboldrini : Madalina e Jessica sono state uccise venerdì da chi avrebbe dovuto amarle. Due donne morte in un solo giorno. Ieri… - paolaturci : Gli uomini che violentano, uccidono le donne sono tutti malati ed è giusto che vengano curati ma devono pagare per… - Pontifex_it : Voglio essere vicino a tutti i medici e gli infermieri in questo momento in cui la pandemia ci chiama ad essere vic… - andromedua : Anche stasera la puntata sarà tutta sulle spalle delle donne perchè gli uomini escluso Zorzi non sono capaci a fare questo reality #gfvip - Bohemian981 : @VioletH04221402 ?????? molto probabile. Ma secondo me le donne riescono a dire non mi piace la mia pettinatura, gli… -