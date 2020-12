Torna l’acciaio di Stato Firmata l’intesa tra ArcelorMittal e Invitalia L’Agenzia del Mef acquisirà il controllo dell’ex Ilva di Taranto

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 11 dicembre 2020)ha firmato un accordo vincolante connazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa del ministero dell’Economia, per una partnership pubblico-privata tra le parti. Il contratto di investimento – si legge in una nota della società – comporterà una ricapitalizzazione di AM InvestCo, la controllata diche ha firmato il contratto di locazione e obbligo di acquisto per l’attività diinvestirà in AM InvestCo in due tranche: il primo investimento di 400 milioni di euro sarà effettuato entro il 31 gennaio 2021 (soggetto ad autorizzazione antitrust dell’UE), conferendo ailcongiunto su AM InvestCo. La seconda tranche fino a 680 milioni di euro è ...