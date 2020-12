Se i giornalisti devono andare sul sito di un regime autoritario per sapere cosa succede in Francia

(Di venerdì 11 dicembre 2020) È successo qualche giorno fa. Il presidente egiziano al-Sisi si è recato all’Eliseo per ricevere la legion d’onore – uno dei massimi riconoscimenti della repubblica francese – direttamente da Emmanuel Macron. Su questo episodio, gravissimo nello scacchiere diplomatico internazionale, soprattutto all’indomani degli ultimi riscontri sul caso di Giulio Regeni, è calata una fitta cortina di silenzio. La legion d’onore al-Sisi è stata commentata così da Yann Barthes, il giornalista francese che ha fatto esplodere lo scandalo: «Per la prima volta, noisiamo andati suldi unper capire quello che stavando in». LEGGI ANCHE > Egitto, scrive una canzone contro al-Sisi e muore in carcere a 24 anni Legion d’onore al-Sisi, il silenzio ...

