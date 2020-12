Qui sono due bambine, oggi la più piccola è una stella del rock italiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Qui sono solo due bambine sorridente, ancora ignare di quello che le attenderà nella vita: oggi una delle due è una star del rock: la riconoscete? Ebbene sì, sono Loredana Bertè e Mia Martini. Loro sono Loredana Bertè e Mia Martini, le due sorelle della musica italiana più amate di sempre. Mimì purtroppo non c’è più, ci ha lasciati orfani della sua musica troppo presto, fortunatamente Loredana continua a donarci il suo rock e la sua voce graffiata. Questa sera ritroveremo Loredana nel cast di giudici di The Voice Senior, il talent che ha segnato il ritorno in prima serata di Antonella Clerici. La cantante completerà la sua squadra, c’è quindi attesa per scoprire le ultime esibizioni delle blind audition. LEGGI ANCHE >>> Loredana Bertè, il ... Leggi su chenews (Di venerdì 11 dicembre 2020) Quisolo duesorridente, ancora ignare di quello che le attenderà nella vita:una delle due è una star del: la riconoscete? Ebbene sì,Loredana Bertè e Mia Martini. LoroLoredana Bertè e Mia Martini, le due sorelle della musica italiana più amate di sempre. Mimì purtroppo non c’è più, ci ha lasciati orfani della sua musica troppo presto, fortunatamente Loredana continua a donarci il suoe la sua voce graffiata. Questa sera ritroveremo Loredana nel cast di giudici di The Voice Senior, il talent che ha segnato il ritorno in prima serata di Antonella Clerici. La cantante completerà la sua squadra, c’è quindi attesa per scoprire le ultime esibizioni delle blind audition. LEGGI ANCHE >>> Loredana Bertè, il ...

