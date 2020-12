PharmaNutra | ok Consob a negoziazione MTA segmento Star

(Di venerdì 11 dicembre 2020) (Teleborsa) –comunica che la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa () ha deliberato l’approvazione del prospetto informativo relativo all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario –(MTA), organizzato e gestito da Borsa Italiana. L’approvazione del Prospetto Informativo da parte dellafa seguito al provvedimento con il quale Borsa Italiana, in data 4 dicembre 2020, ha disposto l’ammissione a quotazione delle Azioni sul MTA.

Il Messaggero

