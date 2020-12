Ostia Insulti | minacce e violente aggressioni alla fidanzata 17enne | l’incubo finisce con l’arresto dell”uomo’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Gli agenti del X Distretto Lido di Roma, diretto da Eugenio Ferraro hanno dato esecuzione all’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emesso dal Tribunale di Roma – Ufficio Gip, nei confronti di T. A. cittadino italiano di 20 anni, per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e atti persecutori nei confronti della compagna convivente di 17 anni. Continui maltrattamenti,Tutto ha avuto origine agli inizi della breve convivenza. La vittima ha raccontato agli inquirenti di aver subito, all’interno di un’abitazione nella zona dell’idroscalo, continui soprusi,con cadenza quasi quotidiana, sempre scatenate da motivi di gelosia, futili o inesistenti, ed in parte causati dall’uso da parte dell’uomo di sostanze stupefacenti. A conclusione della ...